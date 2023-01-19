. VK приглашает школьников и студентов стать IT-дайверами
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VK приглашает школьников и студентов стать IT-дайверами

VK приглашает школьников и студентов стать IT-дайверами

VK запускает образовательную программу "IT-дайвинг" по перспективным специальностям в сфере технологий для учеников старших классов и студентов младших курсов вузов.

Ребята из любой точки России смогут познакомиться с шестью направлениями — от разработки до информационной безопасности — и попробовать в них свои силы. Лучших участников пригласят на очное закрытое мероприятие в московский офис VK.


Стать участником программы "IT-дайвинг" можно с помощью специального мини-приложения ВКонтакте. "IT-дайвинг" пройдет с 10 февраля по 28 февраля.

Регистрация доступна до 9 февраля в мини-приложении "IT-дайвинга" ВКонтакте.

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По материалам: uposters.ru

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