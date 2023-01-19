. Владимир Познер нашелся в неожиданном месте

88-летний журналист Владимир Познер зарабатывает за границей. Ведущий с прошлого февраля практически не появляется на публике, а его авторское шоу снято с эфира Первого канала, как и многие другие развлекательные программы. Поговаривают, что именитый журналист эмигрировал из России по примеру некоторых отечественных знаменитостей, но иногда наведывается на родину, чтобы заработать денег. Так, в декабре Познера заметили на церемонии награждения журнала «Компания», где он выступил в качестве ведущего. Инсайдеры утверждали, что на мероприятии он работал за небольшой гонорар, поскольку дружен с организаторами, однако в преддверии Нового года в его графике якобы значилось еще немало камерных вечеринок, за которые ему платили весьма внушительное вознаграждение.Как выяснилось, в Москве журналист надолго не задержался и улетел в США. В настоящее время Познер находится Калифорнии, где развлекается в компании еще одного российского эмигранта – Леонида Ярмольника. Они вместе посетили вечеринку, во время которой телеведущий рискнул выйти на импровизированную сцену и спеть. «Кто потерял Владимира Познера? Телеведущий в компании Леонида Ярмольника нашелся в Лос-Анджелесе. И он, оказывается, поет», — не удержались от ехидных комментариев интернет-пользователи. К слову, многие ожидали, что Познер поедет не в США, а в Европу, в частности, во Францию, поскольку там у него есть собственная недвижимость. Правда, не исключено, что телеведущий успел обзавестись жильем и в Штатах, но не афишировал этот факт.