. Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема антибиотиков
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Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема антибиотиков

Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема антибиотиковТерапевт Ярцева: самостоятельный прием антибиотиков может ухудшить течение болезни

Антибиотики должны применяться только в крайней ситуации, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила риски самостоятельного употребления данных препаратов.

Ранее исследование Минздрава России показало, что более 70 процентов россиян, которые в последние полгода принимали антибиотики, делали это неправильно и в качестве самолечения.

Зачастую люди начинают прием антибиотиков из-за высокой температуры или кашля, отметила специалист. Однако ни ОРВИ, ни грипп, ни ковид не лечатся данными препаратами, подчеркнула врач.



Риски

При приеме антибиотиков во время вирусной инфекции человек, прежде всего, ухудшит ее течение и свое состояние, сказала терапевт. Дело в том, что во время болезни иммунная система мобилизована, а ее участки есть и на слизистых поверхностях. Это сочетания бактерий, вирусов, грибков и других микроорганизмов, которые не допускают распространения патогенного инфекционного агента.

Кроме того, по словам врача, страдает желудочно-кишечный тракт. Так, после приема антибактериального препарата восстановление микрофлоры кишечника происходит только через 4-6 месяцев. «А вы представляете, что человек может заболевать за отдельный период осенне-весенний 3-4 раза? Получается, человек чаще чем 3-4 раза может пить в год эти препараты. Представляете, какой урон он наносит своему организму?» — высказалась Ярцева.

Также бесконтрольное применение антибиотиков может привести к тому, что они не окажут эффекта в будущем, когда человеку они реально понадобятся, заявила терапевт.

«Если он часто пьет одни и те же антибиотики (а берут часто посильнее, последнего поколения), у него вся микрофлора в организме это запоминает (как хорошая, так и патогенная) и обучается существовать с таким антибиотиком, его обходить. Когда у человека реально случится патологический процесс, простой антибиотик может не сработать, придется давать тяжелый», — привела пример иммунолог.

По ее словам, пациенты часто приходят к доктору только ради рецепта на антибиотик, хотя в нем и не нуждаются. И основная задача врача заключается в том, чтобы принять решение в пользу других эффективных симптоматических препаратов.

«Если есть диагноз, который подразумевает под собой бактериальную инфекцию такую, как острая бактериальная пневмония или острый бактериальный бронхит, или бактериальный синусит, я назначаю антибиотики — это серьезные показания. Если врач ставит ОРВИ, и говорит, попейте на всякий случай, это серьезное нарушение», — заключила Ярцева.

Ранее врач-гастроэнтеролог Юлия Алексеева назвала продукты, которые помогут поддержать организм человека во время приема антибиотиков. По ее словам, с этим могут помочь квашеная капуста, а также соленые огурцы.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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