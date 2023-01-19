. ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram

ВТБ первым в России запустит полноценный онлайн-банк в Telegram

ВТБ первым в России запускает работу полноценного онлайн-банка в мессенджере Telegram, сообщается на сайте компании.

«Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза. Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore», — сказано в сообщении.

Отмечается, что запуск банка пройдет в несколько этапов. Сначала клиенты проверять баланс карты и счетов в ВИБ, осуществлять денежные переводы через систему быстрых платежей (СБП), а также пополнять счет мобильного телефона. Потом появится оплата по QR-коду, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов и другие функции.

К концу 2023 года клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск ряда цифровых продуктов. Отмечается, что цифровой банк создан на базе существующего чат-бота в мессенджере, а его использование абсолютно безопасно.