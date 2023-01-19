. Вучич заявил, что Сербия не станет членом ЕС в ближайшем будущем

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что настроен пессимистично относительно возможности вступления Сербии Евросоюз в ближайшем будущем. Такое заявления сербский лидер сделал в ходе выступления на панельной дискуссии «Расширение европейского горизонта» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я немного пессимистично настроен в отношении возможности вступления Сербии в ЕС в относительно ближайшее время. Не только Сербии, но и всех остальных в регионе. Мы ведем переговоры, посмотрим. У нас различные взгляды с ЕС», — приводит слова Вучича сербский национальный телеканал РТС.

Президент отметил, что у Сербии нет былого энтузиазма по вопросу вступления в ЕС, а популярность евроинтеграционных идей падает и в других странах региона.

«В некотором роде и ЕС не демонстрирует энтузиазм, когда речь идет о нас. Я слежу за цифрами в регионе, которые показывают. что популярность ЕС падает. У Северной Македонии и Сербии в особенности, но также и в Черногории», — подчеркнул он.

По его словам, в случае Сербии это связано с ростом давления Запада по вопросу Косова и Метохии, в свою очередь, в Северной Македонии с сохранением национальной идентичности, которую пытается оспорить Болгария.

Ранее депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Йован Палалич предположил, что в стране продолжит расти число противников вступления в ЕС на фоне усилившегося давления Запада на Белград с требованием признать независимость Косова.