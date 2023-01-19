. Замок Аллы Пугачевой может забрать государство
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Замок Аллы Пугачевой может забрать государство

Замок Аллы Пугачевой может забрать государство
Певица Алла Пугачева, как и другие звезды, могут остаться без имущества в России. Квартиры и дома уехавших предложено направлять сиротам. Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова предложила отдавать сиротам недвижимость сбежавших из России граждан в непростое для нее время, сообщает МК.ru. По данным источника, в прошлом году покинули Россию и не вернулись 512 тыс. человек. Forbes при этом считает, что с начала мобилизации страну покинуло 700 тыс. человек.
Данная инициатива уже получила публичное одобрение у российских знаменитостей. В частности, актриса Яна Поплавская заявила: «Отличное предложение сделала депутат Анна Кузнецова. В таком контексте это просто прекрасно. Еще можно отдавать многодетным семьям большие дома или квартиры. И пенсионерам, которые живут в аварийном жилье (но без права передачи по наследству)». Таким образом Алла Пугачева, Вера Брежнева, Илья Прусикин или Артур Смольянинов рискуют остаться без своего жилья в России.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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