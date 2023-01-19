. Жанна Агузарова показала крупным планом лицо после пластики
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Жанна Агузарова показала крупным планом лицо после пластики

Жанна Агузарова показала крупным планом лицо после пластики
60-летняя певица Жанна Агузарова помолодела, благодаря пластическим хирургам. Жанна Агузарова решила напомнить фанатам о себе любимой и опубликовала в Сети редкое селфи, снятое с очень близкого расстояния. На фото 60-летняя певица позирует с ярким макияжем на лице и в кепке, прикрывшей её лоб. «Сегодня идем все в воду! Заряжаем водичку, заливаем в емкости святую воду (проверено — работает), даже когда убираешь квартиру. Крещение Господне», — написала Агузарова в православный праздник.
Нельзя не заметить, что за последние пару лет эпатажная звезда сильно изменилась внешне. Говорят, что в погоне за молодостью она перенесла не одну пластическую операцию. Благодаря дружбе с хирургами на лице Агузаровой нет ни одной морщинки. Но, пытаясь стереть следы времени, артистка начала терять «своё» лицо. В обсуждении автопортрета Жанны Хасановны фанаты озабоченно обсуждают состояние её губ. Мол, из-за переизбытка филлеров они расплылись и потеряли натуральную форму. Фанаты обратили внимание и на отклеившиеся накладные ресницы на одном глазу звезды, а также на странную кривую бровь. Макияж артистки на этом снимке вообще сложно назвать аккуратным. Судя по всему, Агузарова самостоятельно готовилась к съемке.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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