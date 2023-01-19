. Женщина держит целый поселок в заложниках

Женщина развела питомник у себя на участке. Несколько лет назад Майя Жадина, разочаровавшись в любви, решила разводить собак. Теперь их количество возросло до 67, а раньше было 80. Это, безусловно, не нравится соседям женщины. Небольшой участок в восемь соток в Подмосковье стал питомником для собак. Майя Жадина отдала им свой дом, построила вольеры, а сама вынуждена жить в сарае. Разводит она маламутов — специальную ездовую породу. Сейчас питомцев — 67. Как только начинает лаять один, сразу же подключаются другие, и по всему товариществу слышен истошный лай. Кроме того, из-за недолжного ухода в округе стоит неприятный запах, усиливающийся в летний период. Впрочем, Майя все претензии отметает. Она хорошо изучила законы, поэтому сотрудники инстанций не находят грубых нарушений. Пробы воды, замеры шума и запах на вызывают вопросов. Жадина уже давно забросила личную жизнь и занимается только своими питомцами — в месяц на их содержание уходит 150 тысяч рублей. Щенка можно продать за 1,5-2 тысячи долларов. Если выставочный образец, то до 5 тысяч долларов. Но я занимаюсь их продажей, мне просто нравится. Они лучше, чем молодые мужья. В студию программы «За гранью!» телеканала НТВ пришли Нина Зудина и Андрей Самбор — их участки граничат с питомником Майи. Пожилая женщина признается, что внуки давно перестали приезжать к ней на дачу, потому что боятся собак. Да и сама она не может долго находиться на улице из-за плохого здоровья — как только она чует запах, ей сразу становится хуже. Андрей же считает, что Майя сливает нечистоты к нему на участок, из-за чего может засориться колодец и испортятся все посадки. При этом Жадина везде подчеркивает — за собаками она убирает каждый день, а когда животное умирает, то его кремируют и никогда не хоронят на территории. В итоге эксперты в студии пришли к выводу, что Майе нужно помочь. Предложили написать заявление на предоставление большого участка в 1 гектар для создания полноценного питомника. Льгот для таких проектов не предусмотрено, но участок можно взять в аренду. Жадина призналась: если ее устроят условия, она с удовольствием переедет со всеми своими питомцами.