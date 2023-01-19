. Жители Максимовщины в Иркутском районе пожаловались в ОНФ на качество школьной еды

Ученики школы в селе Максимовщина Иркутского района и их родители пожаловались в ОНФ на качество еды, которую предлагают детям в школьной столовой. По их словам, еда в школе невкусная, а в столовой грязно.

Представители ОНФ выехали на место и согласились с жалобами: «Родители в своих претензиях оказались правы. Невкусно, ученики к предложенной еде не притронулись». Кроме того, в школьной столовой выявили недовес порций, высокие цены, неудовлетворительное санитарное состояние столовой и посуды. «В баке с питьевой водой образовалась слизь. Грязные стены, пол, потолок и мебель», — сообщают представители ОНФ в телеграм-канале. Все замечания к качеству еды в учреждении направлены в администрацию Иркутского района.

В связи с сообщением о ненадлежащей организации питания в школьной столовой в Максимовщине прокуратура Иркутского района организовала проверку. В ходе проверки прокуратура оценит исполнение законодательства об организации питания и соблюдении прав несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.





Видео ОНФ