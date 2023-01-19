. Звезду сериала "Уэнсдэй" массово обвиняют в изнасиловании: "Делал отвратительные вещи"
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Звезду сериала "Уэнсдэй" массово обвиняют в изнасиловании: "Делал отвратительные вещи"

Звезду сериала "Уэнсдэй" массово обвиняют в изнасиловании: "Делал отвратительные вещи"

21-летний Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавьера Торпа в сериале "Уэнсдэй", на днях был атакован девушками в соцсетях. Актеру пришлось отключить комментарии к своим записям, потому что его массово обвиняют в изнасилованиях.

Началось все с пользовательницы Твиттера с ником milkievich, которая утверждает, что знала Перси в период, когда ему было 17-20 лет. По ее словам, Уайт со своей компанией приглашал на вечеринки девушек, спаивал их и принуждал к сексу.


Пользовательница рассказала, что и сама была одной из них: актер якобы напал на нее на одной из вечеринок. Также обвинители утверждают, что он скидывал девушкам свои обнаженные фотографии против их воли. В доказательство некоторые даже показали его снимки.

"Он делал отвратительные вещи со мной и моими подругами", "Меня насиловали в его подвале, а он позвонил и спросил, не обратилась ли я в полицию, ему было плевать, какого мне", — набросились на Уайта в соцсетях.

Многие другие учащиеся его школы тоже откликнулись на завирусившиеся истории про актера. Лично их никто не насиловал, но они видели своими глазами или их знакомые часто рассказывали им о вечеринках Перси и его друзей.

Перси Хайнс Уайт отключил комментарии на своих страницах и никаких заявлений не делал. Издание PEDESTRIAN.TV попросило актера и его представителей прокомментировать ситуацию, но ответа пока нет.

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По материалам: uposters.ru

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