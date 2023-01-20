. 14 случаев, когда совершенно разные вещи слишком идеально подходили друг другу, словно так и было задумано

Совпадения — это всегда забавно и интересно, даже когда совпадают какие-то мелочи. То, что в одном месте и в одно время встретились вещи, которые подходят друг другу по цвету, форме или каким-то иным признакам, кажется настоящим маленьким чудом. Мы собрали для вас несколько примеров подобных занятных встреч.

Мармеладки подходят по цвету тарелке

Зажигалка сочетается с ковром

Волосы сливаются с подушкой

Глаза одной собаки сочетаются с цветом меха другой

Мой чай такого же оттенка, как и чашка

Комментаторов больше привлекло не совпадение оттенков, а цвет этого самого «чая», ведь он выглядит так, будто там одно молоко!

Когда сделал смузи под цвет шорт

Я случайно испекла блин, который подходит к моей разделочной доске

Закат в Озарке соответствует лейблу этой местной пивоварни

Открытка подходит к моим ботинкам

И даже чёрные лосины почти один в один!

Закатная бутылка

Лопата и машина идеально подошли друг другу

Мой лак для ногтей почти идеально сочетается с футляром для очков моей дочери

Рубашка парня отлично помогает замаскироваться под занавеску

Принт на моём платье сочетается с духами, которые мне подарили