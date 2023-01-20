14 случаев, когда совершенно разные вещи слишком идеально подходили друг другу, словно так и было задумано
Сегодня, 18:21
Совпадения — это всегда забавно и интересно, даже когда совпадают какие-то мелочи. То, что в одном месте и в одно время встретились вещи, которые подходят друг другу по цвету, форме или каким-то иным признакам, кажется настоящим маленьким чудом. Мы собрали для вас несколько примеров подобных занятных встреч.
Мармеладки подходят по цвету тарелке
Зажигалка сочетается с ковром
Волосы сливаются с подушкой
Глаза одной собаки сочетаются с цветом меха другой
Мой чай такого же оттенка, как и чашка
Комментаторов больше привлекло не совпадение оттенков, а цвет этого самого «чая», ведь он выглядит так, будто там одно молоко!
Когда сделал смузи под цвет шорт
Я случайно испекла блин, который подходит к моей разделочной доске
Закат в Озарке соответствует лейблу этой местной пивоварни
Открытка подходит к моим ботинкам
И даже чёрные лосины почти один в один!
Закатная бутылка
Лопата и машина идеально подошли друг другу
Мой лак для ногтей почти идеально сочетается с футляром для очков моей дочери
Рубашка парня отлично помогает замаскироваться под занавеску
Принт на моём платье сочетается с духами, которые мне подарили
По материалам: twizz