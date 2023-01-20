. 15 беременных животных, чьи круглые животики вас точно и умилят, и рассмешат одновременно
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15 беременных животных, чьи круглые животики вас точно и умилят, и рассмешат одновременно

15 беременных животных, чьи круглые животики вас точно и умилят, и рассмешат одновременно

Беременность — это то время, когда жизнь любого переворачивается на 180 градусов. Но самые заметные для всех изменения происходят с внешним видом. Всем нам хорошо известно, как это отражается на беременной женщине — округлившийся живот, лишние килограммы, опухшие ноги и другие радости жизни. Но так ли всё это проходит и у животных? Ответ на этот вопрос вы сможете найти в сегодняшней подборке, главные герои которой — кругленькие мамочки из животного мира!

Скат-орляк

Аккуратно округлившийся животик у самок скатов-орляков — верный признак их беременности, которая протекает почти целый год.

Беременная рыбка моллинезия далматинец

Ежиха

Хорёк

Самка богомола

Вы смотрите сейчас на убийцу.

Как бы это печально ни звучало, но ни для кого не секрет, что это насекомое съедает своего самца, чтобы использовать его биоматериал для продолжения рода. За раз самка может отложить от 100 до 300 яиц.

Сурикат

Эта крыска явно в предвкушении появления своих малышей на свет

Тюлень

Необязательно быть беременным, чтобы почувствовать себя этим тюленем. Можно просто хорошо покушать.

Паучиха

Леопард

Беременная лань в национальном парке Грэйт Смоки Маунтинс

Белочка

Белки — те ещё милахи и смешные зверьки в любом положении. Если не верите, то загляните сюда и убедитесь в этом сами. Там мы собрали достаточно доказательств того, что их харизме может позавидовать каждый!

А вы когда-нибудь видели беременного хамелеона?

Опасная белая акула

Кошка, которая не забывает быть привлекательной и обаятельной в любом её состоянии

Здесь вы можете найти предыдущую подборку беременных животных, чьи пузики внушительных размеров забавляют и трогают одновременно.

# Интересное
По материалам: twizz

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