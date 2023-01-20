. 16 забавных комиксов от художницы, которая расскажет вам о том, каково это — работать иллюстратором 24 на 7

Фрилансер — работа мечты. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос готова ответить девушка по имени Анна. Она приглашает всех заглянуть в свой блог в Инстаграме* за порцией смешных комиксов и чудаковатых мыслей. Иллюстраторка шутит обо всём на свете, но чаще всего очередная зарисовка девушки связана с неотъемлемой частью её жизни — работой. Ведь нередко люди не готовы воспринимать всерьёз труд комиксистов, а очень даже зря. Несмотря на все весёлые моменты их рабочего процесса, у них тоже есть свои трудности.

Не отправить смешной мем своим коллегам? Как так вообще можно поступать с людьми?

Ох, уж эта привязанность к мессенджерам

Кратко, что значит быть иллюстратором

Насколько я знаю, такая ситуация для любого иллюстратора типичная и случалась с каждым хоть раз, а если не случалась, ждите)

Выставить своего котика в сторис — это святое

Сами идеи вам просто так в голову не залезут

У каждого своя физкультминутка

Два типа художников в кафе

И как это понять?

Незваный лучший друг

В смысле люди покупают книги, чтобы их читать?

Много проектов vs нет проектов

Заказчики, которые слишком быстро всё хотят

Иногда от момента, когда заказчик клянётся, что ему не срочно, и до момента, когда он просит уже что-то показать, проходит несколько часов. Меня это ужасно веселит.

Почти точно назвал

Когда оказался явно не в той компании людей

Попасть в компанию незнакомых людей — отличный способ почувствовать себя лишним на этой вечеринке. Кстати, тут одна американка очень забавно шутит над этой темой, делая смешные снимки под названием «третий лишний».

Ушёл по-английски

То самое грустное чувство, когда человеку, работающему на удалёнке, не хочет составить компанию даже его котик. А ведь для экстраверта работа в гордом одиночестве — сущий кошмар!

Отличный план, давай!

Здесь мы собрали для вас весёлые комиксы от одной художницы, которая делится своей нескучной жизнью с пачкой детей через юмористические зарисовки.

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