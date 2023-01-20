16 забавных комиксов от художницы, которая расскажет вам о том, каково это — работать иллюстратором 24 на 7
Фрилансер — работа мечты. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос готова ответить девушка по имени Анна. Она приглашает всех заглянуть в свой блог в Инстаграме* за порцией смешных комиксов и чудаковатых мыслей. Иллюстраторка шутит обо всём на свете, но чаще всего очередная зарисовка девушки связана с неотъемлемой частью её жизни — работой. Ведь нередко люди не готовы воспринимать всерьёз труд комиксистов, а очень даже зря. Несмотря на все весёлые моменты их рабочего процесса, у них тоже есть свои трудности.
Не отправить смешной мем своим коллегам? Как так вообще можно поступать с людьми?
Ох, уж эта привязанность к мессенджерам
Кратко, что значит быть иллюстратором
Насколько я знаю, такая ситуация для любого иллюстратора типичная и случалась с каждым хоть раз, а если не случалась, ждите)
Выставить своего котика в сторис — это святое
Сами идеи вам просто так в голову не залезут
У каждого своя физкультминутка
Два типа художников в кафе
И как это понять?
Незваный лучший друг
В смысле люди покупают книги, чтобы их читать?
Много проектов vs нет проектов
Заказчики, которые слишком быстро всё хотят
Иногда от момента, когда заказчик клянётся, что ему не срочно, и до момента, когда он просит уже что-то показать, проходит несколько часов. Меня это ужасно веселит.
Почти точно назвал
Когда оказался явно не в той компании людей
Попасть в компанию незнакомых людей — отличный способ почувствовать себя лишним на этой вечеринке. Кстати, тут одна американка очень забавно шутит над этой темой, делая смешные снимки под названием «третий лишний».
Ушёл по-английски
То самое грустное чувство, когда человеку, работающему на удалёнке, не хочет составить компанию даже его котик. А ведь для экстраверта работа в гордом одиночестве — сущий кошмар!
Отличный план, давай!
Здесь мы собрали для вас весёлые комиксы от одной художницы, которая делится своей нескучной жизнью с пачкой детей через юмористические зарисовки.
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