. 18 захватывающих снимков, доказывающих, что значит истинная сила и мощь неподражаемой матушки-природы
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18 захватывающих снимков, доказывающих, что значит истинная сила и мощь неподражаемой матушки-природы

18 захватывающих снимков, доказывающих, что значит истинная сила и мощь неподражаемой матушки-природы

Сила матушки-природы безгранична. Она повелевает стихиями и может без труда перевернуть всю планету с ног на голову. Многие люди забывают, что отношение к окружающему миру должно быть трепетным и уважительным. Ведь последствия обратного давно известны.

Природа периодически показывает людям свою силу и величие, чтобы никто не забывал, кто на этой планете главный. Демонстрация мощи проявляется не только в различных явлениях. Природа проявляет свои таланты и во многих других аспектах. Предлагаем вашему вниманию коллекцию фотографий, подтверждающих всё вышесказанное.

Вот что может сделать сильная снежная буря

Окаменелое дерево. Демонстрация силы природы и времени

Задняя часть ног страуса эму

Огромный медведь гризли

Внутри карстовой воронки растёт древний лес. Некоторые деревья в нём достигают сорокаметровой высоты


Недавно учёные обнаружили скрытый древний лес, расположенный в ранее неизученной массивной воронке. Она находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Карстовый провал уходит на 192 метра в глубину.

Необыкновенная троица: цапля, змея и рыба. Делайте ставки

Молодой парусник. Уже не нос, а настоящий маленький меч

Длинноногая якана

Замершие пузырьки метана в озере Байкал

Влияние сильного ветра

Гигантская арапайма. Длина этой красотки составляет два с половиной метра

Удивительное существо обитает в водоёмах южноамериканских стран уже на протяжении 20 миллионов лет.

Гигантское осиное гнездо было найдено в одном из городов Бразилии

Ещё одно большое гнездо, но уже построенное не осами, а птицами под названием ткачи

В таких поселениях может разместиться до сотни пар птиц. Это же целый городок на дереве!

Сияющие глаза аллигаторов

Плайя-дель-Амор на острове Мариета: скрытый пляж в Мексике 

Плайя-дель-Амор практически полностью скрыт от посторонних глаз под естественным куполом. Остров Мариета необитаем, он сформировался сотни лет назад в результате вулканической активности.

Эти пчёлы знают толк в строительстве. Им только волю дай, так они целый мегаполис из мёда сделают

Жаба чесночница — животное, которое носит усы

Удивительное украшение есть только у представителей мужских особей. По сути, всё так, как и должно быть!

Глаз геккона токи

Здесь вы можете прочитать про несколько странных природных явлений, над которыми учёные ломают голову уже не первый год.

# Интересное
По материалам: twizz

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