. 28-летнего наркосбытчика приговорили к 12 годам колонии в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего иркутянина. Мужчина признан виновным в незаконном сбыте и покушение на сбыт наркотических средств с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что подсудимый в марте 2022 года при общении в мессенджере Telegram с неустановленным лицом согласился с предложением о распространении наркотиков в Иркутске за деньги. Получив партию наркотиков, он оборудовал тайники-закладки в разных районах города.

Преступную деятельность пресекли сотрудники линейного отдела МВД России на станции Иркутск–Пассажирский. При обыске у мужчины изъяли более 48 граммов синтетических наркотиков.

Суд, с учетом позиции гособвинителя – заместителя Иркутского транспортного прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.