. 47-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме в Зиминском районе
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47-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме в Зиминском районе

47-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме в Зиминском районе

В селе Батама Зиминского района ночью 20 января произошел пожар в частном доме на улице Юбилейной. В пожарно-спасательную службу обратились жильцы соседней квартиры. На место направили три пожарных расчёта, в том числе местную добровольную пожарную команду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

До прибытия пожарных соседи обнаружили в задымлённой квартире погибшего 47-летнего мужчину. Огонь потушили в течение часа. Его площадь составила 30 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Всего ночью 20 января в Иркутской области произошло восемь пожаров.

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По материалам: irk

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