. Агата Муцениеце рассказала о ревности дочери к новой жене Павла Прилучного
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Агата Муцениеце рассказала о ревности дочери к новой жене Павла Прилучного

Агата Муцениеце рассказала о ревности дочери к новой жене Павла Прилучного
Актриса и ведущая Агата Муцениеце рассказала о дочери. Артистка и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Поклонники надеялись, что экс-супруги когда-нибудь смогут забыть взаимные обиды и воссоединятся. Как оказалось, об этом мечтала и дочь артистов Мия. Агата опубликовала очередной выпуск личного YouTube-блога «Прилучные будни», в которых рассказывает о своей жизни. Так, актриса обмолвилась, что беспокоится об эмоциональном состоянии шестилетней Мии. В последние дни дочь выглядела опечаленной, но не рассказывала о причинах такого настроения. Вскоре девочка подхватила ветрянку. Муцениеце выдохнула, считая, что Мия всего лишь приболела. Но спустя какое-то время ребенок все же поделился переживаниями с матерью.
«Вчера мы уснули с ней в 11 вечера, сейчас уже почти 12. Она на самом деле немножко порыдала вчера на ночь. Все-таки не из-за ветрянки грустная была… Не знаю, как дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, она все никак не может отпустить ситуацию. Видимо ей не особо нравится то, что сейчас происходит. Причем она хорошо относится к новоиспеченной женщине своего отца. Видимо она потеряла надежду, что мы с ним когда-то будем снова вместе», — откровенничала Агата. Напомним, что после развода с актрисой Павел женился на Зепюр Брутян, которая сейчас в ожидании наследника. 26-летняя мачеха, по словам звезды «Мажора», пришлась по вкусу его детям. Семья вместе путешествует и проводит каникулы. Однако, как призналась Муцениеце, процесс привыкания к новому статусу отца пока идет не быстро. «Она сказала: «Хочу, чтобы все было как раньше. Мама, потому что так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями». Она вроде бы и права. Чувствуешь сразу себя виноватой», — говорила Агата о дочери.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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