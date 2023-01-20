. Алла Пугачева запечатлелась в модных джинсах с молодым поклонником

Певица Алла Пугачева предстала на фото в обществе симпатичного молодого человека. Певица Алла Пугачева, которая уже почти год живет за границей, нечасто балует поклонников фото и видео со своим участием. Так что, фанаты Аллы Борисовны теперь часто довольствуются ее архивными кадрами, которые время от времени появляются в фанатских аккаунтах Примадонны. На этот раз в Сети разместили памятный снимок Аллы Борисовны, на котором она запечатлена вместе с молодым мужчиной, являющимся, судя по всему, почитателем таланта певицы. Алла Пугачева и ее спутник в кадре выглядят вполне счастливыми и довольными собой. Алла Борисовна улыбается своей фирменной улыбкой в пол-лица. Облачена Примадонна в джинсы-трубы, белые кроссовки и такого же цвета рубашку оверсайз.Кстати, на днях Лайма Вайкуле в беседе с израильскими журналистами дала характеристику не только себе, но и Алле Пугачевой, с которой дружит уже много лет. В частности, Вайкуле назвала себя и Пугачеву «борцами за правду». По ее словам, и она, и Примадонна по гороскопу являются Овнами, для которых важна справедливость. «Так как мы с Аллой обе родились под знаком Овна, то мы не можем быть несправедливыми. Мы горячие ребята», - заявила артистка.