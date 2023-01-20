. Анастасия Волочкова призналась, что обманывала всю страну
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Анастасия Волочкова призналась, что обманывала всю страну

Анастасия Волочкова призналась, что обманывала всю страну
Балерина Анастасия Волочкова рассказала правду. Звезда балета закрутила роман с кондитером Дмитрием Дюраном. Перед Новым годом балерина заявила, что их отношения переходят на новый уровень. Влюбленные собирались сыграть свадьбу в конце января. Сегодня Анастасия Волочкова отмечает день рождения. Балерине исполняется 47 лет. В честь личного праздника именинница закатила шумную вечеринку, куда пригласила не только звездных друзей, но и журналистов. Артистка встречала гостей в белоснежном платье, усыпанном камнями. А вот свадебный наряд, как оказалось, она примерит не скоро. Блондинка призналась, что выдумала новость о грядущем бракосочетании.
«Надо мной многие глумятся, пишут небылицы, поливают грязью, а я перед Новым годом, когда мне начали звонить представители СМИ, понимала, что нужен инфоповод, нужна какая-то интересная история. А что? Я сказала про свадьбу», — улыбалась Анастасия. Балерина добавила, что не прочь выйти замуж, но пока только присматривается к новоиспеченному бойфренду. «Когда встречаешь человека надо с ним пожить, чтобы понять хороший он или нет, комфортно ли с ним», — рассуждала звезда. Бывшая прима Большого театра даже нарушила свою традицию отдыхать на островах с избранниками. В недавний отпуск Волочкова полетела без Дмитрия, наслаждаясь редкими моментами одиночества.  «Я с счастливым сердцем вернулась с Мальдив. Мне это нужно было. Я умышленно полетела одна. Это очень странно. Сложно ли было? Это невозможно. Мальдивы — рай. Я 18-го января окунала свое красивое, загорелое тело в Индийском океане. Привезла вам загар. Я еще порадую вас фотографиями, приберегла кое-какие жаркие. 19-го в Крещение уже окуналась в своей купели», — говорила она с журналистами.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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