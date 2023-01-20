. Анастасия Волочкова рада, что родилась «в последний день Козерога»
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Анастасия Волочкова рада, что родилась «в последний день Козерога»

Анастасия Волочкова рада, что родилась «в последний день Козерога»
Балерина Анастасия Волочкова отмечает свой 47-й день рождения. Сегодня танцовщица отмечает личный праздник – ей исполнилось 47 лет. Чтобы устроить звездное мероприятие, Анастасия вернулась из Мальдив. Артистка призналась, что на курорте испытывала «дикую боль» — у нее «сдалась связка». Вчера Волочкова побывала у спортивного врача, ортопеда-травматолога Зураба Орджоникидзе, которого она называет «главным доктором России» и своим «вечным спасителем». Бывшая прима Большого театра заявила, что результаты обследования ее крайне огорчили – она назвала их «плачевными». Тем не менее, звезда решила сегодня порадовать многочисленных друзей. Анастасия пригласила их и журналистов на празднование своего дня рождения, которое состоится в подмосковном отеле. Королева шпагата также обратилась к маме.
«Я счастлива тому, что мамочка родила меня именно в этот последний день Козерога. Поздравляю всех, у кого день рождения 20 января!» — написала Волочкова в личном блоге. У Анастасии долгое время были очень напряженные отношения с Тамарой Владимировной. Балерина утверждала, что та растила ее не как дочь, а как проект. По словам актрисы, мать требовала от нее проценты за выступления и критиковала ее мужчин. Звезда говорила, что никогда не простит маму за то, что та была инициатором ее расставания с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Анастасия считает его любовью всей своей жизни. Артистка стала мамой 23 сентября 2005 года, она родила дочь Ариадну. Два года назад школьница уехала из особняка Волочковой. Она живет с отцом Игорем Вдовиным и его новой женой. Сегодня празднует день рождения и Ольга Бузова. Певица и телеведущая прилетела в Минск на съемки телешоу. Поп-звезда взяла с собой близких подруг. Выпускнице «Дома-2» подарили роскошные бриллиантовые серьги.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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