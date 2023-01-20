. Анна Асти рассказала, как хотел покончить с собой
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Анна Асти рассказала, как хотел покончить с собой

Анна Асти рассказала, как хотел покончить с собой
Певица Анна Асти призналась, что у нее были тяжелые времена. Певица Анна Дзюба рассказала о тяжелых переживаниях, которые скрывала ото всех. Артистка прошла через разрыв с любимым человеком, очень страдала и даже задумывалась о самоубийстве, но вовремя взяла себя в руки, поэтому не совершила непоправимого. Артистка уточнила, что те печальные события произошли на заре ее карьеры, однако до сих пор она вспоминает о случившемся с горечью. «Я не понимала, как справиться, что делать дальше. У меня только началась концертная жизнь, о которой я мечтала, тут бы радоваться и хлопать в ладоши, а мне так плохо. Я лежала на полу кухни съемной квартиры, заливалась слезами, жить не хотелось. По сути, я была готова покончить с собой. К счастью, вовремя пришла мысль: «Господи, у тебя же есть мама и папа, ты не можешь с ними так поступить», — пожаловалась Анна Asti.
Певица уточнила, что ей было особенно больно, потому что на нее обрушилось не только предательство любимого, но и потеря друга. «Меня бросил молодой человек, со мной подло поступил близкий друг, с которым мы, по сути, делили крышу над головой», — объяснила артистка. К счастью, сейчас в жизни Дзюбы есть человек, рядом с которым она чувствует себя как за каменной стеной – ее муж Станислав Юркин. Влюбленные сыграли свадьбу в 2020 году, а год спустя певица объявила об уходе их группы Artik & Asti и начале сольной карьеры, в чем ее полностью поддерживал супруг. «В первую очередь за мужчиной — за мужем — мы должны всегда быть в безопасности. И это не про деньги. Деньги тоже важны, потому что ты не чувствуешь себя безопасно, когда тебе нечего есть или нечем кормить ребенка. Именно поэтому женщина должна быть самостоятельной. Чтобы не бояться: если у нее пропадет мужчина, пропадет и она сама», рассказала она «Marie Claire».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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