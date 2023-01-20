. Анна Седокова борется с ожирением после праздников
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Анна Седокова борется с ожирением после праздников

Анна Седокова борется с ожирением после праздников
Певица Анна Седокова призналась в своих проблемах. Исполнительница хита «Шантарам» ведет активный образ жизни. 40-летняя певица счастлива в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара воспитывает троих детей артистки от предыдущих мужей. После новогодних праздников Седокова решила вернуться к желанной фигуре. Артистка усердно старается. Тем не менее, желанного результата она не увидела. «Муж говорит, что первая неделя самая сложная. Когда держишь себя в руках, занимаешься и не переедаешь, а результата нет. И это правда. За первую неделю я похудела на 300 г. Всё потому, что организму нужно запустить двигатель и разогнаться. Вот дальше и правда будет лучше», — объяснила Анна.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» совмещает тренировки с саморазвитием. Сейчас она занимается английским языком, посещает курсы актерского мастерства. Наставник Анны по творческому ремеслу посоветовал ей читать по 10 страниц в день, чтобы улучшить произношение. Певица прислушалась к педагогу. Она указала на эффективность регулярных усилий над собой. «Это я всё про то, что настоящее мужество нужно, чтобы начать и этот самый сложный период. Дальше будет проще, накопительный эффект сработает, и машина поедет. Так что, можете дочитать этот текст и позаниматься 10 минут спортом. В конце месяца будет целых 300», — добавила Седокова. Поклонники Анны оставили много слов поддержки и комплиментов для нее. «У мужчин метаболизм проще и оперативнее, особенно когда им до 30. Так что им нас пока не понять. Пока», «Столько мудрости в тебе», «Ты шикарна!», «Что-то Аня худеет и худеет», «Анна, вы большая молодец, вы меня мотивируете», «Спасибо за такой совет... Ведь действительно, если что-то тяжело даётся, надо начинать с маленьких шагов», «Продолжай в том же духе», — высказались фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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