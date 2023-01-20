Бесплатные игры по Games With Gold и PlayStation Plus Essential — сравнение за 2022 год
В 2022 году компания Microsoft изменила подход к выдаче бесплатных игр по программе Games With Gold для подписчиков Xbox Live Gold. Если ранее игрокам выдавали по 4 проекта каждый месяц (2 для Xbox One и 2 по обратной совместимости с Xbox 360 или первого Xbox), то с октября 2022 года стали выдавать только по 2 игры.
Многие игроки критикуют Games With Gold, не понимая в целом необходимости предоставления игр низкого качества по подписке Xbox Live Gold. Польский портал XGP решил сравнить, какое количество игр и на какую сумму получили игроки по Xbox Live Gold и PlayStation Plus Essential (базовая подписка) в 2022 году игроки, результаты сравнения таковы:
Месяц
Games With Gold
PlayStation Plus Essential
январь 2022 г.
$53,96 — 4 игры
$149,97 — 3 игры
февраль 2022 г.
$56,96 — 4 игры
$119,97 — 3 игры
март 2022 г.
$89,96 — 4 игры
$99,96 — 4 игры
апрель 2022 г.
$74,96 — 4 игры
$74,97 — 3 игры
май 2022 г.
$79,95 — 4 игры
$109,97 — 3 игры
июнь 2022 г.
$84,96 — 4 игры
$129,97 — 3 игры
июль 2022 г.
$54,96 — 4 игры
$109,97 — 3 игры
август 2022 г.
$53,96 — 4 игры
$119,97 — 3 игры
сентябрь 2022 г.
$66,96 — 4 игры
$99,97 — 3 игры
октябрь 2022 г.
$44,98 — 2 игры
$94,97 — 3 игры
ноябрь 2022 г.
$36,98 — 2 игры
$79,97 — 3 игры
декабрь 2022 г.
$34,98 — 2 игры
$124,97 — 3 игры
Суммарно
$733,57 — 42 игры
$1314,63 — 37 игр