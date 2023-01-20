. Бесплатные игры по Games With Gold и PlayStation Plus Essential — сравнение за 2022 год





В 2022 году компания Microsoft изменила подход к выдаче бесплатных игр по программе Games With Gold для подписчиков Xbox Live Gold. Если ранее игрокам выдавали по 4 проекта каждый месяц (2 для Xbox One и 2 по обратной совместимости с Xbox 360 или первого Xbox), то с октября 2022 года стали выдавать только по 2 игры.

Многие игроки критикуют Games With Gold, не понимая в целом необходимости предоставления игр низкого качества по подписке Xbox Live Gold. Польский портал XGP решил сравнить, какое количество игр и на какую сумму получили игроки по Xbox Live Gold и PlayStation Plus Essential (базовая подписка) в 2022 году игроки, результаты сравнения таковы:

МесяцGames With GoldPlayStation Plus Essentialянварь 2022 г.$53,96 — 4 игры$149,97 — 3 игрыфевраль 2022 г.$56,96 — 4 игры$119,97 — 3 игрымарт 2022 г.$89,96 — 4 игры$99,96 — 4 игрыапрель 2022 г.$74,96 — 4 игры$74,97 — 3 игрымай 2022 г.$79,95 — 4 игры$109,97 — 3 игрыиюнь 2022 г.$84,96 — 4 игры$129,97 — 3 игрыиюль 2022 г.$54,96 — 4 игры$109,97 — 3 игрыавгуст 2022 г.$53,96 — 4 игры$119,97 — 3 игрысентябрь 2022 г.$66,96 — 4 игры$99,97 — 3 игрыоктябрь 2022 г.$44,98 — 2 игры$94,97 — 3 игрыноябрь 2022 г.$36,98 — 2 игры$79,97 — 3 игрыдекабрь 2022 г.$34,98 — 2 игры$124,97 — 3 игры