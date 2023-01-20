. Бесплатные игры по Games With Gold и PlayStation Plus Essential — сравнение за 2022 год
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Бесплатные игры по Games With Gold и PlayStation Plus Essential — сравнение за 2022 год

Бесплатные игры по Games With Gold и PlayStation Plus Essential — сравнение за 2022 год


В 2022 году компания Microsoft изменила подход к выдаче бесплатных игр по программе Games With Gold для подписчиков Xbox Live Gold. Если ранее игрокам выдавали по 4 проекта каждый месяц (2 для Xbox One и 2 по обратной совместимости с Xbox 360 или первого Xbox), то с октября 2022 года стали выдавать только по 2 игры.

Многие игроки критикуют Games With Gold, не понимая в целом необходимости предоставления игр низкого качества по подписке Xbox Live Gold. Польский портал XGP решил сравнить, какое количество игр и на какую сумму получили игроки по Xbox Live Gold и PlayStation Plus Essential (базовая подписка) в 2022 году игроки, результаты сравнения таковы:



Месяц



Games With Gold



PlayStation Plus Essential



январь 2022 г.



$53,96 — 4 игры



$149,97 — 3 игры



февраль 2022 г.



$56,96 — 4 игры



$119,97 — 3 игры



март 2022 г.



$89,96 — 4 игры



$99,96 — 4 игры



апрель 2022 г.



$74,96 — 4 игры



$74,97 — 3 игры



май 2022 г.



$79,95 — 4 игры



$109,97 — 3 игры



июнь 2022 г.



$84,96 — 4 игры



$129,97 — 3 игры



июль 2022 г.



$54,96 — 4 игры



$109,97 — 3 игры



август 2022 г.



$53,96 — 4 игры



$119,97 — 3 игры



сентябрь 2022 г.



$66,96 — 4 игры



$99,97 — 3 игры



октябрь 2022 г.



$44,98 — 2 игры



$94,97 — 3 игры



ноябрь 2022 г.



$36,98 — 2 игры



$79,97 — 3 игры



декабрь 2022 г.



$34,98 — 2 игры



$124,97 — 3 игры



Суммарно



$733,57 — 42 игры



$1314,63 — 37 игр
# Технологии
По материалам: newxboxone

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