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Боец «Вагнера» сообщил о подтягивании тыловых войск ВСУ к Артемовску

Боец «Вагнера» сообщил о подтягивании тыловых войск ВСУ к АртемовскуРИА Новости: боец «Вагнера» сообщил, что ВСУ подтягивают тыловые войска к Артемовску

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают тыловые войска к Артемовску (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова передает РИА Новости.

По словам бойца, у украинских военных не хватает сил. «Подтягивают тыловые войска с тыловых позиций», — добавил он, отметив, что ВСУ несут на этом направлении большие потери.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предрек, что Артемовск будет взят под контроль. Свое утверждение он предварил опровержением бегства частей ВСУ из района Артемовска.

До этого военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что Вооруженные силы Украины оказались в сложном положении после потери Соледара, так как понесла большие потери.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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