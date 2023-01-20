. Чем опасны подарки, полученные от неприятных людей
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Чем опасны подарки, полученные от неприятных людей

Чем опасны подарки, полученные от неприятных людей

Подаренные вещи не всегда находят применение в быту. Кроме того, некоторые из них могут стать настоящим источником негатива, особенно если были подарены людьми, которые не вызывают позитивных эмоций.


Не каждый подарок вызывает позитивные эмоции, однако многие продолжают хранить у себя нелюбимые вещи, чтобы не обидеть дарителя. Эксперты в области биоэнергетики советуют избавляться от ложного чувства стыда, чтобы не копить у себя вещей, а эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какой вред могут принести такие презенты.

Существуют так называемые токсичные подарки, которые приносят больше разочарования, чем пользы. Часть из них презентуется с посланием о том, что использование будут проверять или с удовольствием будут приходить в гости, чтобы воспользоваться презентом (например, чайником или новым сервизом). Подарки с обязанностями не принесут радость, а лишь сделают заложниками неприятной ситуации.

Нередко среди подарков оказываются вещи, которые попросту бесполезны. Нередко их не выбрасывают, чтобы не обидеть дарителя (часто они вхожи в дом и бывают в гостях часто, поэтому могут проконтролировать наличие подаренной вещи). Такие подарки также вызывают негатив и не дарят позитива.

Есть и те вещи, которые дарятся намеренно, с использованием негативных программ (сглазов, крадней и порчи). Такие вези особо опасны и могут стать причиной множества серьезных проблем. Такие предметы особенно важно поскорей вынести из дома и как можно меньше прикасаться к ним руками.

Каждый из подарков, которые не пришлись по душе, можно и нужно использовать по собственному усмотрению. Дом — это личная крепость, место силы, отдыха, уюта и комфорта. Наличие в нем инородных предметов негативно влияет на энергетику, а значит, можно без зазрения совести распоряжаться презентами на свое усмотрение.


Если речь идет просто о вещи, которая не пришлась по душе, то сделать с ней можно все, что угодно: передарить, продать, выбросить. Нет смысла отчитываться, ведь подаренная вещь априори меняет своего хозяина, а последний волен распоряжаться вещью так, как ему нужно и хочется.

Подарки, которые подозреваются в негативной энергетике, стоит подвергнуть простейшей чистке. Их засыпают солью окропляют святой водой, а также выбрасывают, завернув в темную материю или непрозрачный пакет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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