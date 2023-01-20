. Что разрушает биополе человека и как его сохранить

Биополе или аура — это энергетическая оболочка, которая окружает тело человека. Оно состоит из множества структур, обеспечивающих обмен информацией и энергией с окружающей средой. Биополе постоянно меняется, оно может становиться более сильным и защищенным или, наоборот, слабым и уязвимым. Это зависит от множества внешних и внутренних факторов.

Как биополе влияет на человека

Биополе является защитным коконом, от которого зависит самочувствие, здоровье, работоспособность и жизненная сила организма человека. Оно поддерживает в балансе все функции и защищает от энергетических потерь. У кого-то биополе сильное от природы, хорошо защищающее человека. У кого-то, наоборот, оно тонкое, легко подверженное негативным влияниям.

Люди с сильным биополем защищены от любого внешнего воздействия, они реже болеют, меньше подвержены нервным стрессам, их трудно вывести из себя в критических ситуациях. Их работоспособность значительно выше, а результаты труда более эффективны.





У людей со слабым биополем хуже выражена защита, они более восприимчивы к внешним воздействиям.

Состояние защитной оболочки может меняться. Любые нарушения в ауре приводят к снижению продуктивности, плохому самочувствию, развитию болезней, подверженности всевозможным стрессовым ситуациям.

Поэтому для любого человека крайне важно поддерживать свою энергетику и избегать ситуаций, при которых она неэкономно расходуется.

Факторы, негативно влияющие на биополе

Вокруг нас существует множество факторов, которые снижают защитные свойства биополя, способствуют образованию «дыр» в ауре, негативно влияют на энергетику, лишают человека жизненных сил. К ним относятся окружающие люди, места, предметы.

Наверное, каждый замечал, что есть люди, компания которых по разным причинам вам в тягость. Они рассказывают неприятные вещи, провоцируют на действия, которые вы не хотите совершать, манипулируют вами или стараются испортить настроение. Часто это люди-пессимисты, которые видят окружающий мир в сером цвете и стараются вас убедить в том, что все плохо, несправедливо, безнадежно.

Это энергетические вампиры, они подпитываются вашей энергией и истощают резервы организма. Их близость оказывает разрушающее воздействие на ауру, поэтому для ее сохранения старайтесь таких людей избегать.





Подарки от неприятных людей также могут быть источником негатива, через них вы будете терять свою энергетику. Поэтому их лучше не принимать или сразу же выбрасывать.

У каждого человека есть «места силы», которые дают ему заряд позитивной энергии, где вам комфортно, уютно и спокойно. Но есть другие места, попадая в которые, человек будет испытывать дискомфорт, усталость, раздражение, даже без видимой на то причины. Хотя, некоторые из них могут быть связаны с нахождением там неприятных людей.

Никогда не оставайтесь в таких местах, сразу же уходите, поскольку утечка энергии там всегда будет колоссальная, а их влияние на вашу ауру окажется разрушительным.

Источником негатива также может быть грязный и захламленный дом, разбросанные вещи, старая, порванная одежда, предметы, связанные с плохими воспоминаниями. Старайтесь избавляться от таких вещей, чтобы не терять свою энергетику.

Кроме того, не держите в доме «мертвые» вещи (чучела птиц и животных, коллекции засушенных бабочек или цветов) — они негативно влияют на энергетику и вашу ауру.