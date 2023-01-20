. Что выберите: один день с рыжей красоткой Amouranth или игровой компьютер? Результаты опроса (2 фото)

Поверив в свою абсолютную привлекательность, известная в определенных кругах стримерша с ником Amouranth решила проверить, насколько преданные ей её фанаты. И запустила опрос. Не вдаваясь в детальный перевод, суть опроса в следующем: пользователям необходимо было выбрать, чего они хотят больше. Провести один день с красоткой, или же бесплатно получить Play Station 5? Результаты в продолжении поста.Как оказалось, игровая приставка нужна фанатам рыжей девушки больше, чем день с ней в реальности. И такое положение дел не устроило стримершу. Она решила победить технологии, устроив еще один опрос, где оппонентом стал мощный игровой компьютер. И, как вы думаете, кто победил? Да, вы правы, здесь Amouranth оказалась абсолютно бессильна. А что бы выбрали вы?