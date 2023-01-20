. Чулпан Хаматова осталась без работы за рубежом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чулпан Хаматова осталась без работы за рубежом

Чулпан Хаматова осталась без работы за рубежом
Актриса Чулпан Хаматова заговорила о смене профессии. Артистка заявила, что давно перестала понимать, почему много лет назад она выбрала именно тот путь, по которому двигалась последние 30 лет. Актриса устала от тяжелой с эмоциональной точки зрения работы перед зрителем. Она хочет отказаться от сцены и найти себе другую профессию. О своем разочаровании Хаматова рассказала после выступления в Кремниевой долине. Недавно артистка приехала с гастролями в США, где дала несколько интервью на тему изменений в её жизни. Во время одной беседы она открыто заявила, что много раз «проклинала себя» за выбор профессии. Каждый раз, когда Чулпан уходила со сцены с трясущимися руками, она задавала себе вопрос о том, за что же она себя так наказывает.
Актриса в будущем хочет найти дело по душе. В планах Хаматовой устроиться на радио и заниматься тем, что ей действительно приносит радость. «Хочу на радио читать стихи, которые я люблю сама»,— призналась Хаматова «КП». Получается, что в ближайшее время у поклонников актрисы будет, возможно, последний шанс увидеть своего кумира на большой сцене. Речь идет только о тех фанатах, кто живет за границей. Вряд ли после всех её высказываний о России она однажды вернется в родную страну. Напомним, что Хаматова уехала весной 2022 года, громко хлопнув дверью. Она эмигрировала в Латвию, где заранее купила себе роскошный дом. Актриса отказалась от всех званий и государственных наград, одну из которых ей лично вручил президент.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

На протесты против пенсионной реформы вышло свыше миллиона французов
На протесты против пенсионной реформы вышло свыше миллиона французов
Модные и стильные украшения, которые можно носить в любом возрасте
Модные и стильные украшения, которые можно носить в любом возрасте
Народные песни в исполнении Прохора Шаляпина вырезают из эфиров
Народные песни в исполнении Прохора Шаляпина вырезают из эфиров
Победитель битвы экстрасенсов высказался о будущем России
Победитель битвы экстрасенсов высказался о будущем России
Агата Муцениеце рассказала о ревности дочери к новой жене Павла Прилучного
Агата Муцениеце рассказала о ревности дочери к новой жене Павла
Чулпан Хаматова осталась без работы за рубежом
Чулпан Хаматова осталась без работы за рубежом
Иван Ургант сбежал из России для заработка
Иван Ургант сбежал из России для заработка
Мужу Анастасии Макеевой пришла судебная повестка
Мужу Анастасии Макеевой пришла судебная повестка
На Ольгу Бузова объявили охоту приставы
На Ольгу Бузова объявили охоту приставы
Счет RT France во Франции заблокировали по требованию властей
Счет RT France во Франции заблокировали по требованию властей
Джигана госпитализировали после нападения гигантской медузы
Джигана госпитализировали после нападения гигантской медузы
В Госдепе назвали приоритетом для США вопрос обмена заключенными с Россией
В Госдепе назвали приоритетом для США вопрос обмена заключенными с

Топ на сегодня

ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Стало известно об уничтожении входившей в Херсон бригады ВСУ
Стало известно об уничтожении входившей в Херсон бригады ВСУ
Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких знаков зодиака неизбежны перемены
Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких
Раскрыта цель польских наемников на Украине
Раскрыта цель польских наемников на Украине

Еще по теме

Журналистка посмеялась над Чулпан Хаматовой
Чулпан Хаматова хочет денег и славы в России, но любит европейцев
Чулпан Хаматова давно хотела сбежать из России
Чулпан Хаматова вспомнила о своих наградах, которые ей не нужны