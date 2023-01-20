. Чулпан Хаматова осталась без работы за рубежом

Актриса Чулпан Хаматова заговорила о смене профессии. Артистка заявила, что давно перестала понимать, почему много лет назад она выбрала именно тот путь, по которому двигалась последние 30 лет. Актриса устала от тяжелой с эмоциональной точки зрения работы перед зрителем. Она хочет отказаться от сцены и найти себе другую профессию. О своем разочаровании Хаматова рассказала после выступления в Кремниевой долине. Недавно артистка приехала с гастролями в США, где дала несколько интервью на тему изменений в её жизни. Во время одной беседы она открыто заявила, что много раз «проклинала себя» за выбор профессии. Каждый раз, когда Чулпан уходила со сцены с трясущимися руками, она задавала себе вопрос о том, за что же она себя так наказывает.Актриса в будущем хочет найти дело по душе. В планах Хаматовой устроиться на радио и заниматься тем, что ей действительно приносит радость. «Хочу на радио читать стихи, которые я люблю сама»,— призналась Хаматова «КП». Получается, что в ближайшее время у поклонников актрисы будет, возможно, последний шанс увидеть своего кумира на большой сцене. Речь идет только о тех фанатах, кто живет за границей. Вряд ли после всех её высказываний о России она однажды вернется в родную страну. Напомним, что Хаматова уехала весной 2022 года, громко хлопнув дверью. Она эмигрировала в Латвию, где заранее купила себе роскошный дом. Актриса отказалась от всех званий и государственных наград, одну из которых ей лично вручил президент.