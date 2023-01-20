. Чулпан Хаматова проклинает себя за то, что стала актрисой

Актриса Чулпан Хаматова собирается покинуть профессию. Артистка громко заявила о том, что остается жить в Латвии еще весной 2022 года. С тех пор она устроилась работать в театр и даже успела сняться в кино. Но в планах у нее уйти из профессии. 47-летняя Чулпан Хаматова считалась одной из самых востребованных российских актрис. Она не только снималась в кино, но и играла в театре. По слухам, в день она получает от 250 до 300 тысяч рублей, что является недостижимой планкой для многих отечественных звезд. Но, как оказалось, звезде проекта «Синдром Петрушки» надоело заниматься этим и теперь в ее планах сменить вид деятельности. «Я очень хочу отказаться побыстрее от актерства. Хочу оставить для души какие-то радиопередачи, читать стихи, которые люблю сама или которые кому-то приятно слушать. Быть актером — либо стать великим гением, либо добавиться всего в молодости, когда у тебя в тонусе мышцы, включая артикуляционный аппарат», сказала Чулпан Хаматова.Актриса признается, что за последние пять лет сильно «провалилась» по всем параметрам. Например, когда быстро говорит, то пропускает букву «ч». Более того, выходить на сцену перед публикой для нее каждый раз мука. «Всегда думаю: «Зачем я выбрала эту профессию?». Говорили, пройдет с годами, но нет. Вчера проклинала себя, что стала актрисой», — откровенничает Чулпан. Чем же будет заниматься актриса, если все-таки решится на столь смелый шаг? Ей хотелось бы отправиться в страну, в которой есть проблемы с благотворительностью. Там бы она поделилась опытом и помогла бы развить важную сферу, чтобы спасти тысячи жизней. Сама Чулпан уже больше 15 лет занимается благотворительный фондом «Подари жизнь», который основала с Диной Корзун. По ее словам, с началом СВО ничего не прекратилось, но стало тяжелее поставлять лекарства и оборудование, необходимое для операций и лечения детей, больных раком.