. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty станет крупнейшим DLC в истории CD Projekt RED
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Cyberpunk 2077 Phantom Liberty станет крупнейшим DLC в истории CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty станет крупнейшим DLC в истории CD Projekt RED


Студия CD Projekt RED выпустила для The Witcher 3 два платных дополнения, и оба они были весьма внушительными по продолжительности и объему контента для игроков. На прохождении DLC Heart of Stone можно потратить порядка 15 часов, а DLC Blood and Wine проходится и того дольше — порядка 30 часов.

Сейчас студия CD Projekt RED, помимо прочих проектов, работает над первым и единственным DLC для Cyberpunk 2077 — Phantom Liberty. В рамках интервью изданию Parkiet Марек Бугдол из CD Projekt RED, который отвечает за связь с инвесторами, рассказал, что дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 станет «самым крупным дополнением для игр студии за всю историю, с точки зрения бюджета». Подробностями Бугдол не поделился, лишь отметив, что столь крупным DLC студия надеется на привлечение к игре новичков:

Мы надеемся, что новые приключения и персонажи привлекут тех, кто уже знаком с Cyberpunk, а также побудят многих новых игроков начать играть в Night City.

Напомним, дата выхода DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 пока не раскрывается. Разработчики планируют выпустить дополнение в 2023 году, и, как заявил Бугдол, сейчас «работа идет по плану». Дополнение будет доступно только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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