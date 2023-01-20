. Дарья Мельникова рассказала о своем отъезде после скандала с мужем

Актриса Дарья Мельникова не по своей воле угодила в скандал. Артистка рассказала, останется ли жить дальше в родной стране или уедет вслед за бывшим мужем. Некоторое время назад Артур Смольянинов (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023) бросил экс-супругу с детьми и сбежал в Штаты. Уже после отъезда он попал в крупный скандал из-за политических высказываний. Выступая с резкими комментариями, он вряд ли думал о том, что будет после этого с его бывшей семьей. Звезда «Папиных дочек» получила огромную порцию хейта и проклятий от тех, кого возмутила позиция её экс-супруга. Позже на защиту актрисы встал Иван Охлобыстин. Он попросил публику оставить Мельникову в покое, ведь она уже и так настрадалась в браке со звездой фильма «9 рота». Охлобыстин сказал, что актер её «сильно бил».Многие предположили, что Дарья на фоне травли и разговоров о домашнем насилии решит сбежать куда подальше, однако она и не думала о переезде. Накануне она прокомментировала слухи о подготовке к побегу из дома. «Да Господи! Никуда я не переезжаю... Ребят!»,— сообщила Мельникова. Своих сыновей горе-папаша теперь, похоже, увидит не скоро. Он утверждает, что возвращаться обратно в Россию не собирается, так как у него тут нет предложений по работе. Стоит отметить, что еще до весны прошлого года продюсеры проектов не были им довольны. У бывшего мужа Мельниковой, по слухам, серьезные проблемы с алкоголем. Как говорят, из-за этого актриса от него и ушла в 2021 году.