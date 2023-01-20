. Даже не стоит начинать: какие знаки зодиака не уживаются вместе

Всем представителям зодиакального круга характерна своя стихия — Вода, Воздух, Земля или Огонь. Обычно если партнеры принадлежат к одной стихии, они легко ладят, однако бывают и исключения. Астрология может подсказать, какие знаки зодиака не уживаются вместе. Они не уступают своим принципам или просто терпеть не могут некоторые качества своего партнера.

Какие знаки зодиака не уживаются вместе

Когда люди создают отношения, многим становится интересно, как долго они могут существовать. На этот вопрос ответит гороскоп. Некоторые черты, приписываемые знакам зодиака, могут указывать на то, с кем мы создадим идеальную пару, а с кем не поладим.

Астрология выделяет несколько знаков зодиака, которые категорически не могут найти между собой общий язык, мирно и слаженно жить вместе. Вряд ли у них получится создать крепкий союз. Но следует помнить, что ваша судьба находится в ваших руках.

Овен и Козерог

Представители обоих знаков зодиака довольно упрямые и часто до конца стоят на своем. Этим они пытаются показать свое превосходство и то, что они всегда правы. Вряд ли они будут обижаться друг на друга, но вот за возможность стать лидером в отношениях придется пережить немало ссор.

Согласно звездному расположению, для отношений Овнам подходят Раки и Весы, а Девы и Рыбы – самые лучшие партнеры для Козерогов.





Лев и Стрелец

Львы – уверенные и эгоистичные натуры. Они любят, когда находятся в центре внимания, и всегда подстраивают ситуации так, чтобы получить свою выгоду. Стрельцы же, в свою очередь, создадут конфликт для того, чтобы доказать свою правоту и выйти из любой ситуации победителем. На почве этого в отношениях будут многочисленные ссоры, нервное и эмоциональное истощение.

Лучший партнер для Львов – Рыбы и Девы, а со Стрельцами уживутся Водолеи и Близнецы.

Рак и Весы

Раки – отличные партнеры, они верны, заботливы и романтичны. Чего не скажешь о Весах, которые любят развлечения и непредсказуемость. Поэтому забота и внимание Раков для них мало что значат. Также стоит отметить, что у Весов переменчивое настроение, и таким стабильным натурам, как Раки, будет очень сложно под них подстроиться. Соответственно, из-за частых разногласий и подхода к жизни эти знаки зодиака не уживаются вместе.

Для Раков идеальные партнеры – Овен и Козерог, а Стрельцы и Овны подойдут Весам.