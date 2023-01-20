. Директор Бориса Моисеева высмеял его брата
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Директор Бориса Моисеева высмеял его брата

Директор Бориса Моисеева высмеял его брата
Брат покойного певца Бориса Моисеева хочет бороться за наследство. Вокруг наследства Бориса Моисеева, скончавшегося в сентябре прошлого года, разгораются бурные страсти. В борьбу за имущество и накопления певца решил вступить его старший брат – 82-летний Маркс Толкач. Родственник исполнителя уже давно живет в Канаде и не прилетал на похороны артиста, однако на днях он объявил, что ради судебных разбирательств собирается приехать в Москву в самое ближайшее время. Сражаться Толкач планирует с директором Моисеева, которому досталась столичная квартира покойного, перешедшая к нему по договору ренты. Сергей Горох уже знает о намерении брата певца, и вот что он думает по поводу предстоящих тяжб. «Я поясню свою позицию. Еще при жизни и задолго до ухода Борис просил меня не комментировать и не вступать в обсуждение его бытовых жизненных ситуаций. Все, что нужно, я уже сказал… Единственное, о чем я прошу вас и ваших коллег, — перед публикациями проверять информацию. Это сегодня сделать не сложно. А написав абсолютно абсурдные факты, вы оскорбляете память о Борисе Михайловиче», — отметил директор Моисеева.
Информацию про прибытие в Россию Толкача также прокомментировал звездный адвокат Александр Добровинский, который будет представлять интересы брата артиста. «О приезде Маркса Толкача говорить еще очень рано. Сначала нам необходимо ознакомиться с завещанием, что произойдет, думаю, в ближайшее время. Исходя из того, что мы увидим в документе, будет принято решение о необходимости присутствия господина Толкача»,— уточнил юрист в беседе с Teleprogramma.pro. Напомним, у брата Моисеева есть целый ряд претензий к Сергею Гороху. Он утверждает, что директор исполнителя последние полтора года намеренно изолировал своего подопечного от родных и друзей, поэтому с ним никто не мог связаться. Также он настаивает на том, что Горох надавил на певца, чтобы тот передал ему московскую квартиру.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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