. Дочь Любови Толкалиной «обнулилась»

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, Мария сменила имидж и показала, как сейчас выглядит. Вслед за дочерью Анджелины Джоли на экстра-короткую стрижку решилась Мария Кончаловская. Единственная наследница Любови Толкалиной и Егора Кончаловского попрощалась с длинными волосами. Она остановилась в шаге от того, чтобы побриться налысо.В Сети появилось фото художницы в новом имидже. Она написала о том, что «обнулилась» и теперь выглядит именно так, как на снимке. Дочь режиссера пошутила, что избавилась от очаровательных кудряшек для того, чтобы её «запросы не застревали по дороге в космос».«Короче, я теперь маленький мальчик», — иронизирует Мария. Перед походом в салон красоты она наверняка морально подготовилась к возможному хейту. Ранее она уже не раз сталкивалась с непониманием со стороны общественности. Сначала её критиковали за «пугающую» худобу и обвиняли в пропаганде анорексии. В 2018 году Мария действительно сильно похудела, сбросив 30 килограммов лишнего веса. Но секрет изменений в её внешнем виде заключался в правильном питании и занятиях спортом, а вовсе не в болезни, как считали сплетники.Мария регулярно выслушивала от публики претензии не только к её фигуре, но к большому количеству татуировок. Свою первую «наколку» она с разрешения родителей сделала в 15 лет. Сейчас большая часть её тела покрыта разными рисунками.