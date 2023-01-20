. Дочь Татьяны Догилевой рассказала, почему взяла псевдоним

Дочь актрисы Татьяны Догилевой, Екатерина тоже стала актрисой и даже снялась вместе с мамой. Екатерина Догилева появилась на свет в знаменитой семье: мама – народная артистка РФ Татьяна Догилева — родила единственную дочку в 37 лет. Отец девушки — писатель, сценарист, переводчик Михаил Мишин, более известный широкому кругу телезрителей как талантливый сатирик. Екатерина окончила актёрские курсы в Кембридже, Американскую академию драматического искусства. Она пошла по стопам матери, но в кино появилась не под фамилией мамы или папы, а под весьма неожиданным псевдонимом.«Одна артистка по фамилии Догилева в стране уже есть — и артистка потрясающая. Этого достаточно. Поэтому я подумала о псевдониме. Очень долго не могла его выбрать, крутила частички имен и фамилий родственников, как мозаику, по-разному соединяла их. И в результате долгих поис¬ков родилось буквосочетание «Ланн». А потом выяснилось, что по-китайски «лан» значит «синий». А это же мой самый любимый цвет. В общем, все закольцевалось», — рассказала Екатерина в интервьюпоявления Екатерина раскрыла в интервью журналу «7Дней». Она не только стала успешной актрисой, но и уже снялась с мамой в популярном сериале «Вампиры средней полосы». Причем сыграла героиню Татьяны Догилевой в юности.«С одной стороны, я была счастлива, что смогу стать частью этой замечательной вампирской вселенной, смогу оказаться в подмосковном санатории имени Герцена, где снимают родовое гнездо Хранителей. Я же большая фанатка этой киноистории. С другой — то, что я сыграла не нового персонажа «с нуля», а уже состоявшегося, всем полюбившегося, сильно добавляло ответственности. Ведь надо было быть достоверной, чтобы Ирина в молодости оказалась похожа на нее взрослую», — рассказала Екатерина Ланн.