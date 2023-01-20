. Дочка певицы Славы показала голый беременный живот
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка певицы Славы показала голый беременный живот

Дочка певицы Славы показала голый беременный живот
Певица Слава скоро станет бабушкой. Ее старшая дочь Александра Морозова  находится на седьмом месяце беременности. 23-летняя дочь певицы Славы подтвердила, что ждет ребенка. Александра Морозова, которая, как известно, вслед за мамой строит музыкальную карьеру, решила эффектно рассекретить свою беременность и выпустила по такому случаю новую песню под названием «Ангел» и клип на нее, где покрасовалась с округлившимся животом.
Наследница артистки даже отважилась предстать перед камерой полуголой и не стала ничем прикрывать свою раздавшуюся талию. В Сети решили, что Саша взяла пример в западных знаменитостей, в частности, с певицы Рианны, родившей сына в мае прошлого года. Исполнительница во время ожидания малыша носила провокационные наряды, намеренно подчеркивая свою беременность, чем наделала немало шуму.
Напомним, слухи о скором пополнении в семье Славы появились еще в прошлом году. Проболталась об этом сама артистка: во время одного светского мероприятия она внезапно объявила, что уже бабушка. А накануне сплетни подтвердили в окружении Саши. Оказалось, что девушка выходила замуж за 25-летного Андрея Дедова уже беременной, а сейчас она находится на седьмом месяце. Из этого следует, что малыш должен появиться на свет весной – в марте или апреле. Позже официальное заявление сделала и Слава. Она отметила, что уже нет смысла что-то скрывать, поскольку ее дочка сильно округлилась. Однако один секрет артистка все же оставила – пол малыша ни она, ни будущая мама пока раскрывать не спешат, зато с удовольствием рассказывают о своей радости и походах на УЗИ. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок»
Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок»
Дочка певицы Славы показала голый беременный живот
Дочка певицы Славы показала голый беременный живот
Алла Пугачева запечатлелась в модных джинсах с молодым поклонником
Алла Пугачева запечатлелась в модных джинсах с молодым поклонником
Ольга Бузова бросается на мужчин
Ольга Бузова бросается на мужчин
Прохор Шаляпин пришел на день рождения звезды балета с пустыми руками
Прохор Шаляпин пришел на день рождения звезды балета с пустыми руками
Татьяна Буланова рассказала о грядущей свадьбе
Татьяна Буланова рассказала о грядущей свадьбе
Жена Оскара Кучеры подверглась травле
Жена Оскара Кучеры подверглась травле
Яна Поплавская раскритиковала «несущих пургу» политологов с федеральных каналов
Яна Поплавская раскритиковала «несущих пургу» политологов с
Надежда Бабкина хочет жить Ириной Алегровой
Надежда Бабкина хочет жить Ириной Алегровой
Что разрушает биополе человека и как его сохранить
Что разрушает биополе человека и как его сохранить
Губернаторы новой волны помогают реготделениям Комитета семей воинов Отечества
Губернаторы новой волны помогают реготделениям Комитета семей воинов
Глава Obsidian хочет сделать новый Fallout до выхода на пенсию
Глава Obsidian хочет сделать новый Fallout до выхода на пенсию

Топ на сегодня

Белый дом отказался обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга США
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга
Суд удовлетворил иск вдовца погибшей в ДТП с участием автомобиля Собчак
Суд удовлетворил иск вдовца погибшей в ДТП с участием автомобиля
Россиянам перечислили нежелательные для покупки на маркетплейсах товары
Россиянам перечислили нежелательные для покупки на маркетплейсах
Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС
Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС
Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году
Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году

Еще по теме

Дочка певицы Славы ждет ребенка
Дочь певицы Славы порадовала подписчиков фото с голой грудью
17-летняя дочь певицы Славы снялась полностью обнаженной в откровенной фотосессии
Дочка певицы Славы тайком вышла замуж