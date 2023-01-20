. Дочка певицы Славы показала голый беременный живот

Певица Слава скоро станет бабушкой. Ее старшая дочь Александра Морозова находится на седьмом месяце беременности. 23-летняя дочь певицы Славы подтвердила, что ждет ребенка. Александра Морозова, которая, как известно, вслед за мамой строит музыкальную карьеру, решила эффектно рассекретить свою беременность и выпустила по такому случаю новую песню под названием «Ангел» и клип на нее, где покрасовалась с округлившимся животом.Наследница артистки даже отважилась предстать перед камерой полуголой и не стала ничем прикрывать свою раздавшуюся талию. В Сети решили, что Саша взяла пример в западных знаменитостей, в частности, с певицы Рианны, родившей сына в мае прошлого года. Исполнительница во время ожидания малыша носила провокационные наряды, намеренно подчеркивая свою беременность, чем наделала немало шуму.Напомним, слухи о скором пополнении в семье Славы появились еще в прошлом году. Проболталась об этом сама артистка: во время одного светского мероприятия она внезапно объявила, что уже бабушка. А накануне сплетни подтвердили в окружении Саши. Оказалось, что девушка выходила замуж за 25-летного Андрея Дедова уже беременной, а сейчас она находится на седьмом месяце. Из этого следует, что малыш должен появиться на свет весной – в марте или апреле. Позже официальное заявление сделала и Слава. Она отметила, что уже нет смысла что-то скрывать, поскольку ее дочка сильно округлилась. Однако один секрет артистка все же оставила – пол малыша ни она, ни будущая мама пока раскрывать не спешат, зато с удовольствием рассказывают о своей радости и походах на УЗИ.