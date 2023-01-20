. Двое жителей Новосибирска незаконно перевозили туристов на самолете в Аршане

Двое жителей Новосибирска занимались перевозками туристов на самолете в районе поселка Аршан Республики Бурятия и на Байкале. При этом воздушный борт использовался незаконно — без согласования с органом, организующим летное движение, а также без действующего сертификата летной годности.

В интернете фигуранты предлагали туристам ознакомительные рейсы на самолете и возможность самостоятельно управлять воздушным судном. Полеты жители Новосибирска осуществляли на самолете Як-18ТГО, который не предназначен для перевозки пассажиров.

Железнодорожный районный суд города Новосибирска запретил эксплуатацию самолета по иску прокурора. Указанным гражданам запретили использовать воздушное судно до того, как они получат предусмотренные законом документы. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.