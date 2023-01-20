. Джабаров уверен, что США не ответят на вопросы о сирийской нефти

США не дадут реальных объяснений по поводу самовольного вывоза нефти и пшеницы из Сирии, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он сказал в пресс-центре «Парламентской газеты» 20 января.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что военные США вывезли из Сирии в Ирак 60 грузовиков с нефтью и пшеницей. После этого Китай обратился к США с призывом объяснить произошедшее. Американцы их не услышат, уверен сенатор.

«Реакции, я думаю, никакой не последует, либо она будет совершенно пустая, ни к чему не обязывающая», — сказал Джабаров. Он объяснил это тем, что о таких действиях США было известно уже давно.

При этом сенатор оценил эти действия как разграбление Сирии и полное нарушение норм международного права.



