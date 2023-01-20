. Джигана госпитализировали после нападения гигантской медузы

Примерно месяц назад Джиган и Самойлова с детьми полетели отдыхать в Дубай. Они находятся там до сих пор и переодически выкладывают фотографии с отдыха. И все бы хорошо, но произошел несчастный случай в море.





Джиган попал в больницу после нападения медузы. К сожалению фотографий самого инцедента нет, но историю рассказывает сам музыкант. После того как ему оказали всю необходимую медицинскую помощь - он рассказал в соцсетях, как это произошло.

Был прекрасный солнечный день и Джиган плавал недалеко от своей виллы. И тут на горизонте появилась огромная медузы с длинющими щупальцами, которыми она огрела его в спину. Со слов реппера - он не может сейчас даже разгонуться, настолько вот могут быть опасными медузы.





Еще Джиган пошутил, что скорее всего медуза защищала свою территорию, поэтому и напала на него.