. EA Sports PGA Tour получила дату релиза на Xbox Series X | S — спустя год переносов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

EA Sports PGA Tour получила дату релиза на Xbox Series X | S — спустя год переносов

EA Sports PGA Tour получила дату релиза на Xbox Series X | S — спустя год переносов


Издательство Electronic Arts планировало выпустить игру EA Sports PGA Tour в марте 2022 года — только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Но весной 2022 года проект не вышел — его перенесли на весну 2023 года. Сегодня же стала известна точная дата релиза проекта — 24 марта 2023 года.

«Гольф нового поколения» EA Sports PGA Tour станет доступен игрокам 24 марта на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Это первая игра серии по знаменитой франшизе за последние 8 лет. Над созданием игры трудится студия EA Tiburon.

Заявлено, что в EA Sports PGA Tour игроки получат «отрисованные в мельчайших деталях поля», «максимально реалистичный игровой процесс с каждым ударом» и «первоклассный опыт PGA Tour». Ниже можно посмотреть геймплей EA Sports PGA Tour, который показали с анонсом даты релиза. Продаваться игра будет за $69,99 — базовая версия.


Watch this video on YouTube
# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Госдепе назвали приоритетом для США вопрос обмена заключенными с Россией
В Госдепе назвали приоритетом для США вопрос обмена заключенными с
Боец «Вагнера» сообщил о подтягивании тыловых войск ВСУ к Артемовску
Боец «Вагнера» сообщил о подтягивании тыловых войск ВСУ к Артемовску
Правительство РФ не поддержало законопроект о выходном 31 декабря
Правительство РФ не поддержало законопроект о выходном 31 декабря
Чем опасны подарки, полученные от неприятных людей
Чем опасны подарки, полученные от неприятных людей
EA Sports PGA Tour получила дату релиза на Xbox Series X | S — спустя год переносов
EA Sports PGA Tour получила дату релиза на Xbox Series X | S — спустя
Эксперты ЭИСИ обсудили многополярность взглядов и позиций украинского народа
Эксперты ЭИСИ обсудили многополярность взглядов и позиций украинского
Суд удовлетворил иск вдовца погибшей в ДТП с участием автомобиля Собчак
Суд удовлетворил иск вдовца погибшей в ДТП с участием автомобиля
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга США
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом условия повышения госдолга
Эксперт: киевский режим будет препятствовать возможному появлению движения "за мир" среди украинцев
Эксперт: киевский режим будет препятствовать возможному появлению
В Польше увидели нежелание Германии передавать Украине танки Leopard 2
В Польше увидели нежелание Германии передавать Украине танки Leopard 2
Бузову разыскивают судебные приставы за неуплату коммуналки
Бузову разыскивают судебные приставы за неуплату коммуналки
В Иркутске пропавшую 65-летнюю Любовь Полуполтинных нашли живой
В Иркутске пропавшую 65-летнюю Любовь Полуполтинных нашли живой

Топ на сегодня

Наталья Штурм вместо крещенского купания в проруби окунулась в ванне
Наталья Штурм вместо крещенского купания в проруби окунулась в ванне
Мария Шарапова после рождения первенца приступила к новой работе
Мария Шарапова после рождения первенца приступила к новой работе
Анна Седокова показала подарок пятилетнему сыну на Новый год
Анна Седокова показала подарок пятилетнему сыну на Новый год
Яна Поплавская отправила Дмитрия Назарова на заработки
Яна Поплавская отправила Дмитрия Назарова на заработки
На дочку Даны Борисовой напали из-за русофобии
На дочку Даны Борисовой напали из-за русофобии

Еще по теме

Официально: дату релиза EA Sports PGA Tour переносят на год
8-Bit Adventures 2 выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S, после релиза на PC
Объявлена точная дата релиза Blood Bowl III на приставах Xbox
Объявлена дата релиза Syberia: The World Before на Xbox Series X | S, версия для Xbox One выйдет позже