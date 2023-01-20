. EA Sports PGA Tour получила дату релиза на Xbox Series X | S — спустя год переносов





Издательство Electronic Arts планировало выпустить игру EA Sports PGA Tour в марте 2022 года — только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Но весной 2022 года проект не вышел — его перенесли на весну 2023 года. Сегодня же стала известна точная дата релиза проекта — 24 марта 2023 года.

«Гольф нового поколения» EA Sports PGA Tour станет доступен игрокам 24 марта на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Это первая игра серии по знаменитой франшизе за последние 8 лет. Над созданием игры трудится студия EA Tiburon.

Заявлено, что в EA Sports PGA Tour игроки получат «отрисованные в мельчайших деталях поля», «максимально реалистичный игровой процесс с каждым ударом» и «первоклассный опыт PGA Tour». Ниже можно посмотреть геймплей EA Sports PGA Tour, который показали с анонсом даты релиза. Продаваться игра будет за $69,99 — базовая версия.

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