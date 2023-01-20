. Глава ЦИК: на Западе уже работают для дискредитации выборов в России

Подготовительная работа по дискредитации выборов в России уже ведется на Западе, но ЦИК РФ будет работать на опережение, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"У нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом. И те, кто здесь, так называемые спящие, которые далеко не спящие, уже работают [по дискредитации выборов в РФ]", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК пытается работать на опережение: прогнозирует, какие могут быть удары и как их вовремя отражать.

Напомним, единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября.