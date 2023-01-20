. Глава Obsidian хочет сделать новый Fallout до выхода на пенсию





Студия Obsidian известна по ряду игр, но многие ее знают именно по Fallout New Vegas. Есть значительная часть поклонников Fallout, которые считают именно New Vegas лучшей частью из современных игр серии. Сейчас Obsidian является частью Microsoft, и права на Fallout тоже в собственности у Microsoft — после покупки Bethesda.

Команда Obsidian неоднократно говорила, что хотела бы вернуться к новой игре во франшизе Fallout. В рамках интервью GamePressure генеральный директор Obsidian Фергус Уркхарт вновь сказал, что хотел бы поработать над Fallout до выхода на пенсию. При этом, по его словам, сейчас у команды нет никаких определенных планов на будущее:

Мы не работаем над ним [Fallout] прямо сейчас, мы сейчас итак весьма загружены — Avowed, Grounded и Outer Worlds 2. Я не знаю, когда мы начнем говорить и думать о новых играх, может быть, ближе к концу [2023 года]. Мы просто должны увидеть, что происходит. Сейчас ничего нет ни в планах, ни на клочке бумаги. Но я буду придерживаться того, что сказал ранее. Я хотел бы сделать еще один Fallout, прежде чем уйти на пенсию. Сейчас я не знаю, когда это будет, у меня нет даты выхода на пенсию. Забавно – можно сказать, что мне уже 52, или только 52. Я надеюсь, что это [работа над Fallout] произойдет, но нам придется подождать и посмотреть.

Напомним, ранее Тодд Говард из Bethesda говорил, что планирует заняться Fallout 5 после выхода The Elder Scrolls VI.