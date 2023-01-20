. Губернаторы новой волны помогают реготделениям Комитета семей воинов Отечества
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Губернаторы новой волны помогают реготделениям Комитета семей воинов Отечества

Губернаторы новой волны помогают реготделениям Комитета семей воинов Отечества

В российских регионах открываются отделения Комитета семей воинов Отечества (КСВО). Эту работу активно поддерживают губернаторы новой волны.

О готовности оказать Комитету необходимое содействие заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он провел рабочую встречу с руководителем регионального отделения КСВО Светланой Диодоровой-Лаврентьевой. На повестке обсуждения — деятельность общественников по защите военных и их семей, меры поддержки участников спецоперации и перспективы по углублению этой работы в республике. Ранее эксперты ЭИСИ назвали Якутию одним из регионов, где сопровождение частичной мобилизации носит человекоцентричный характер.


С активом регионального отделения КСВО встретился губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

"Все органы исполнительной власти должны подключиться к этой деятельности и максимально оперативно решать все возникающие вопросы. Сам я также всегда на связи с активом организации", — сказал Егоров.

После объявления частичной мобилизации регион выстроил комплексную систему поддержки военнослужащих и их семей. Например, участники СВО и их близкие могут воспользоваться бесплатной реабилитационной помощью в социальных центрах "Жемчужина леса" и "Серебряный бор" Тамбовской области.

Глава Рязанской области Павел Малков встретился с Галией Суховской и Людмилой Ягидаровой, которые возглавили региональное отделение КСВО.

«Консультируем насчет получения региональных субсидий и федеральных грантов, оказываем поддержку, в том числе информационную. Договорились предоставить помещение в "Доме общественных организаций", — заявил Малков.

В Рязанской области накоплен пул эффективных практик по поддержке военнослужащих и их семей. Действует Единый центр оказания помощи, где семьям мобилизованных готовы предоставить юридическую, психологическую, гуманитарную поддержку и помощь в быту.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что региональное отделение КСВО будет работать на базе Дома народного единства в Нижнем Новгороде. Помимо прочего, областные власти планируют привлекать организацию к разработке комплексной программы по профпереподготовке, трудоустройству, реабилитации и психологическому сопровождению участников СВО, членов их семей. Никитин также подчеркнул, что "крайне важно участие близких наших героев в увековечивании памяти и образовательной работе (речь, например, об уроках в школах)".

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По материалам: uposters.ru

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