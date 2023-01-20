. Инсайдер: 4 сезон в Battlefield 2042 стартует 28 февраля





В ноябре прошлого года игра Battlefield 2042 стала доступна в подписке Game Pass Ultimate, благодаря выходу в EA Play. Это заметно повысило интерес к проекту, и несколько недель назад издательство Electronic Arts объявило, что Battlefield 2042 получит не менее 5 сезонов, хотя изначально запланировано было только 4 сезона для игры.

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон сегодня сообщил, когда в Battlefield 2042 стартует 4 сезон. По его словам, начаться новый сезон в игре должен 28 февраля. Подробности сезона пока не раскрываются, но известно, что в нем игроков ждет новый боевой пропуск, специалист-разведчик, новое оборудование и новая карта. Как отмечает инсайдер, новая карта в 4 сезоне будет «меньше, короче и более линейной».

Шутер Battlefield 2042 доступен на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.