. Инсайдер: про будущее Halo, сокращения в 343 Industries и сюжетные DLC для Halo Infinite





На днях стало известно, что в студии 343 Industries, которая отвечает за Halo Infinite, произошли «серьезные сокращения» на фоне общих сокращений в Microsoft. Игровой инсайдер и блогер Bathrobe Spartan, который специализируется на Halo, рассказал некоторые детали о том, что случилось с командой 343 Industries, и какие планы у Microsoft на будущее франшизы.

Около трети сотрудников, которые работали над Halo Infinite, были уволены или ушли по собственной воле. При этом, сокращения коснулись не только 343 Industries, но и привлекаемых внешних специалистов.Над сюжетными DLC для Halo Infinite решили прекратить работу, ранее над дополнениями работал Джозеф Стейтен с небольшой командой — он тоже покинул студию.В 2023 году развитие Halo Infinite будет сконцентрировано на мультиплеере: новые сезоны с контентом, режим «Королевская битва», поддержка «Кузницы». Инсайдер отмечает, что может в 2023 году выйти в релиз «казуальный режим под кодовым названием Tatanka«.343 Industries отстранили от Halo с точки зрения разработки новых проектов, теперь команда будет заниматься координацией франшизы, а разработку будут передавать другим студиям.Инсайдер отмечает, что еще в 2020 году Microsoft начала работу по поиску компаний, который будут трудиться над новыми играми серии Halo, при этом игры будут более разноплановыми — не обязательно крупные AAA-шутеры.

Насколько правдива информация о будущем Halo от Bathrobe Spartan — неизвестно, нужно к ней относиться на уровне слухов.