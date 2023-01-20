По итогам 2022 года Иркутская область стала финалистом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Область вошла в число призеров в номинации «Территория экологического туризма». Регион выбрали на основании рекомендаций от профессиональных объединений, а также по итогам рейтингов и туристических конкурсов. В феврале 2023 года в Санкт-Петербурге назовут победителей всероссийской премии. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

При развитии туризма в регионе большое внимание уделяют экологической повестке. Первым эко-городом в России станет Байкальск. По поручению президента РФ Владимира Путина на территории бывшего БЦБК создают Всероссийский молодежный экологический кампус ЭКО.ЦЕХ. Там уже проходят мероприятия федерального уровня.

Одно из направлений работы кампуса — создание федерального центра тропостроения. В настоящее время в Байкальске действуют три тропы, которые построили при участии БАЙКАЛ.ЦЕНТР. Среди них «Байкальская верста», «Сказочная», «Тропа здоровья». На территории и вокруг города планируют создать еще 100 километров троп.

Сейчас у туристов в Иркутской области популярны 24 маршрута, расположенные в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Гид Ирина Разумова рассказала, что наиболее привлекательными местами для туристов являются акватория Малого Моря и бухта Песчаная.

Ирина Разумова подчеркнула, что инфраструктура в этих местах активно развивается, улучшается. «Немногие любят ночевать в палатках, все-таки комфорт в Сибири важнее из-за того, что у нас бывают суровые зимы, есть опасные животные, например, медведи, а также — клещи», — рассказала гид. Для наиболее эффективной работы, агентство по туризму Иркутской области периодически проводит для гидов-экскурсоводов бесплатные обучения.





Фото Ирины Разумовой Фото Ирины Разумовой