. Иркутская область стала финалистом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
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Иркутская область стала финалистом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

Иркутская область стала финалистом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

По итогам 2022 года Иркутская область стала финалистом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Область вошла в число призеров в номинации «Территория экологического туризма». Регион выбрали на основании рекомендаций от профессиональных объединений, а также по итогам рейтингов и туристических конкурсов. В феврале 2023 года в Санкт-Петербурге назовут победителей всероссийской премии. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Кобзев.

При развитии туризма в регионе большое внимание уделяют экологической повестке. Первым эко-городом в России станет Байкальск. По поручению президента РФ Владимира Путина на территории бывшего БЦБК создают Всероссийский молодежный экологический кампус ЭКО.ЦЕХ. Там уже проходят мероприятия федерального уровня.

Одно из направлений работы кампуса — создание федерального центра тропостроения. В настоящее время в Байкальске действуют три тропы, которые построили при участии БАЙКАЛ.ЦЕНТР. Среди них «Байкальская верста», «Сказочная», «Тропа здоровья». На территории и вокруг города планируют создать еще 100 километров троп.

Сейчас у туристов в Иркутской области популярны 24 маршрута, расположенные в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Гид Ирина Разумова рассказала, что наиболее привлекательными местами для туристов являются акватория Малого Моря и бухта Песчаная.

Ирина Разумова подчеркнула, что инфраструктура в этих местах активно развивается, улучшается. «Немногие любят ночевать в палатках, все-таки комфорт в Сибири важнее из-за того, что у нас бывают суровые зимы, есть опасные животные, например, медведи, а также — клещи», — рассказала гид. Для наиболее эффективной работы, агентство по туризму Иркутской области периодически проводит для гидов-экскурсоводов бесплатные обучения.


Фото Ирины Разумовой Фото Ирины Разумовой
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По материалам: irk

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