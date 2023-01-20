. Иван Ургант сбежал из России для заработка

Ведущий и актер Иван Ургант уехал на заработки. Телеведущие вместе будут выступать. Иван Ургант готовится покинуть страну, чтобы зарабатывать на чужбине. Поскольку его передача «Вечерний Ургант» на Первом канале уже почти год не выходит в эфир, шоумен вынужден искать пути доходов, когда сытные новогодние корпоративы позади. Известно, что телеведущий выступит на Кипре. И компанию ему составит не кто иной, как другой уехавший из страны журналист — Владимир Познер.Информация о грядущем выступлении в Лимассоле появилась на сайте Cyprus Butterfly. Концерт Познера и Урганта пройдет 23 февраля на местной площадке, и билеты стоимостью от 50 до 350 евро расходятся достаточно быстро. Добавим, что о местонахождении Познера было давно ничего неизвестно. Однако накануне он обнаружился в Лос-Анджелесе, в компании коллеги Леонида Ярмольника.