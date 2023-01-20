. Из Иркутской области на Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи

Из Иркутской области в зону СВО на Донбассе отправили очередную партию гуманитарной помощи. В посылках печи окопные, бензопилы, бензо- и дизельгенераторы, нательное белье, термобелье, носки, медикаменты и перевязочный материал. Курирует доставку грузов по этому направлению заместитель губернатора Иркутской области Сергей Довгалюк, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Гуманитарную помощь приняли и доставили в места дислокации члены Общероссийского народного фронта и Иркутского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и волонтеры.

С начала 2023 года Иркутская область отправила две партии гуманитарного груза, предназначенного для бойцов в зоне СВО, а также для жителей новых субъектов страны. Первую партию объемом 40 тонн отправили 7 января. Еще 24 тонны перевезли самолетом. Транспортировка производилась по договоренности Игоря Кобзева с министерством обороны России.





Видео из телеграм-канала Игоря Кобзева