. Яна Поплавская раскритиковала «несущих пургу» политологов с федеральных каналов
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Яна Поплавская раскритиковала «несущих пургу» политологов с федеральных каналов

Яна Поплавская раскритиковала «несущих пургу» политологов с федеральных каналов
Актриса Яна Поплавская задалась вопросом, откуда берутся политологи, вещающие на федеральных каналах. Актриса и общественный деятель Яна Поплавская раскритиковала политических экспертов, выступающих в передачах федеральных каналов. По мнению 55-летней звезды, в ток-шоу нередко приглашают людей с сомнительной репутацией, которые еще и говорят бог весть что. Конкретно артистку возмутил эксперт Михаил Тильман, рассуждавший в прайм-тайм о ядерном оружии и отношении к нему.
«Я считаю, что некоторых экспертов вообще нельзя допускать к публичной трибуне, какой являются федеральные телеканалы. Михаил Тильман выступает как директор Центра богословско-политических исследований в США. Но хоть одна живая душа что-то знает про этот центр исследований? Чем он занимается, сколько людей там работает? Я такой информации в открытых источниках не нашла», — пишет Поплавская в Telegram.
«А знаете, сколько на нашем телевидении таких «экспертов» и «политологов»? Люди создают какие-то «институты политических исследований», «центры политологии», «фонды современной экономической ситуации», по сути — конторы «Рога и копыта». А там, кроме них, больше никто не работает. И отчаянно несут пургу, представляясь руководителями контор с громкими и красивыми названиями», - заключила актриса Яна Евгеньевна призвала своих подписчиков соблюдать информационную гигиену, то есть слушать, но анализировать услышанное, и не верить всему, что говорят с экранов. А телевизионных экспертов актриса призвала помнить об ответственности за свои слова. Ведь, говоря необдуманные вещи, они могут нанести урон не только психике зрителей, но и собственной репутации.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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