Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак прокомментировал разрыв ситуативного единства на Украине.

На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?" эксперты обсудили тезисы статьи в "Известиях" председателя политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Нынешняя власть Украины — марионетки, это люди на зарплате, по разным причинам отрабатывающие то, что от них требуют", - заявил политолог.

Эксперт подчеркнул, что с начала СВО в украинском обществе произошла консолидация общества, но к монолиту это псевдосплочение не привело.

"Нас пытаются убедить в монолитности мнения, что у них единый народ, собранный в единый кулак, но это не так. Это единство на штыках, это видимость единства, которое обеспечивается СМИ и жестким репрессивным аппаратом. Конечно, Зеленский не отвечает интересам всех жителей Украины", - уверен Дудчак.

Эксперт полагает, что украинской оппозиции следует дать шанс, чтобы люди "понимали, что не все их считают врагами, отрезанным ломтем". Политолог считает, что нацистский режим на территории Украины необходимо заменить без нагнетания обстановки и накала страстей.

«Нужно остановить эскалацию конфликта со стороны Запада, об этом, в том числе, говорит и "партия мира", - заключил эксперт.